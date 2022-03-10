И домой не поеду, и в гостях не останусь: какие западные компании продолжат работать в России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 200 зарубежных компаний внесли коррективы в порядок своей работы в России. Одни из них приостановили развитие, другие — покинули страну, а третьи — изменили механизм действия. В СМИ появляется множество недостоверных данных о приостановке деятельности зарубежных компаний в РФ. Услугами каких из них россияне продолжат пользоваться, — читайте в материале «ВМ».

Как пояснил «Вечерней Москве» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Павел Сигал, целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику в стране и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки. Однако сейчас руководство ушедших с рынка РФ зарубежных компаний, вероятнее всего, «будет корректировать свои действия», считает он.

Потребительский сектор

Международная сеть ресторанов быстрого питания KFC не приостанавливает свою работу в стране полностью. Только 70 российских заведений берут паузу в обслуживании клиентов, сообщает американская корпорация Yum! Brands. В общей сложности в России около 1,1 тысячи ресторанов KFC.

Не стоит опасаться ухода компании Coca-Cola из России. Она продолжит производить товары, продавать продукцию и работать с поставками. Единственное изменение — приостановка инвестиций в маркетинг и открытия новых проектов.

Финская компания Fazer продолжит работу в Москве и Санкт-Петербурге. 9 марта в ее пресс-службе опровергли новости о приостановке работы Fazer в России.

Подобная ситуация и с компанией Danone. Сообщения о ее выходе с российского рынка не верны. На самом деле Danone не планируют прекращать свою работу в РФ.

Ретейлер Metro не будет прекращать деятельность в России, вопреки заявлениям о закрытии торговых центров. По словам представителя пресс-службы Metro Group, сейчас в компании наблюдается стабильный рост.

Гипермаркеты «Ашан» и Globus также опровергли информацию о своем уходе с российского рынка.

Автомобильные компании

Компания Toyota не планирует отказываться от своей деятельности и уходить с российского рынка. Все официальные дилерские центры работают в штатном режиме. Речь идет лишь о временной приостановке поставок автомобилей Toyota и Lexus на завод в Санкт-Петербурге. Причина — нарушение логистических цепочек поставок комплектующих.

Индустрия моды и красоты

Новость о прекращении продаж товаров компании Nike в России не соответствует правде. Сейчас приостановлена торговля продукцией на базе европейского сайта онлайн-магазина фирмы. Все офлайн-магазины Nike продолжают работать в РФ. Также товары, произведенные компанией, по-прежнему продаются в мультибрендовых магазинах.

Компания Marks&Spencer также продолжит работу в штатном режиме, несмотря на сообщения о приостановке продаж в российских магазинах. Сейчас речь идет только о приостановке новых поставок.

Компания Л’Этуаль сообщила о том, что информация о приостановке работы ее магазинов в России не является верной. Все магазины принимают посетителей в обычном режиме.

Технологии

Деятельность компании Samsung в России не планируют полностью приостанавливать. Сообщается, что в ближайшее время она возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас идет процесс по восстановлению поставок товаров Samsung в РФ. Сервисное обслуживание уже производится в полном объеме. Приложения и сервисы продолжают работу.

Финансовые услуги

Клиенты «Тинькофф банк» смогут снять иностранную валюту в банкоматах РФ. Сообщения о том, что такая услуга теперь невозможна, — фейки. Уточняется, что сумма снятых денежных средств не должна превышать 10 тысяч долларов. Остаток суммы можно будет получить в рублях с конвертацией по рыночному курсу в день выдачи.

Аудиторские компании

Зарубежные аудиторские компании, в том числе и «Большая четверка», продолжат вести бизнес в РФ в особом статусе. Их российские представительства станут самостоятельными структурами независимо от международной сети. Текущие обязательства компаний останутся в силе

В четверг, 10 марта, глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов сообщил, что McDonald's, IKEA, Apple и другие компании могут быть национализированы в Российской Федерации. Список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России, содержит порядка 60 организаций.