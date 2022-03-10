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И домой не поеду, и в гостях не останусь: какие западные компании продолжат работать в России

Елизавета Короткова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
И домой не поеду, и в гостях не останусь: какие западные компании продолжат работать в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 200 зарубежных компаний внесли коррективы в порядок своей работы в России. Одни из них приостановили развитие, другие — покинули страну, а третьи — изменили механизм действия. В СМИ появляется множество недостоверных данных о приостановке деятельности зарубежных компаний в РФ. Услугами каких из них россияне продолжат пользоваться, — читайте в материале «ВМ».

Как пояснил «Вечерней Москве» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Павел Сигал, целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику в стране и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки. Однако сейчас руководство ушедших с рынка РФ зарубежных компаний, вероятнее всего, «будет корректировать свои действия», считает он.

— Сейчас, с учетом реальной угрозы национализации производств, арестов счетов и имущества, а также обвинений в умышленном банкротстве руководство компаний (особенно тех, что попали в «черный список»), скорее всего, будет корректировать свои действия. Национализация угрожает тем компаниям, которые начнут массовые увольнения в связи с уходом. Вероятно, компании будут выводить российский штат в оплачиваемые бессрочные отпуска максимально корректно. В ближайшие несколько дней позиция правительства РФ по этому вопросу будет окончательно сформирована. От нее нужно будет отталкиваться компаниям в принятии дальнейших стратегических решений по работе в России. Для каких-то компаний будет значительно проще вернуться на отечественный рынок, чем сталкиваться с крупными неприятностями, — объяснил Сигал.

Потребительский сектор

  • Международная сеть ресторанов быстрого питания KFC не приостанавливает свою работу в стране полностью. Только 70 российских заведений берут паузу в обслуживании клиентов, сообщает американская корпорация Yum! Brands. В общей сложности в России около 1,1 тысячи ресторанов KFC.
  • Не стоит опасаться ухода компании Coca-Cola из России. Она продолжит производить товары, продавать продукцию и работать с поставками. Единственное изменение — приостановка инвестиций в маркетинг и открытия новых проектов.
  • Финская компания Fazer продолжит работу в Москве и Санкт-Петербурге. 9 марта в ее пресс-службе опровергли новости о приостановке работы Fazer в России.
  • Подобная ситуация и с компанией Danone. Сообщения о ее выходе с российского рынка не верны. На самом деле Danone не планируют прекращать свою работу в РФ.
  • Ретейлер Metro не будет прекращать деятельность в России, вопреки заявлениям о закрытии торговых центров. По словам представителя пресс-службы Metro Group, сейчас в компании наблюдается стабильный рост.
  • Гипермаркеты «Ашан» и Globus также опровергли информацию о своем уходе с российского рынка.

Автомобильные компании

  • Компания Toyota не планирует отказываться от своей деятельности и уходить с российского рынка. Все официальные дилерские центры работают в штатном режиме. Речь идет лишь о временной приостановке поставок автомобилей Toyota и Lexus на завод в Санкт-Петербурге. Причина — нарушение логистических цепочек поставок комплектующих.

Индустрия моды и красоты

  • Новость о прекращении продаж товаров компании Nike в России не соответствует правде. Сейчас приостановлена торговля продукцией на базе европейского сайта онлайн-магазина фирмы. Все офлайн-магазины Nike продолжают работать в РФ. Также товары, произведенные компанией, по-прежнему продаются в мультибрендовых магазинах.
  • Компания Marks&Spencer также продолжит работу в штатном режиме, несмотря на сообщения о приостановке продаж в российских магазинах. Сейчас речь идет только о приостановке новых поставок.
  • Компания Л’Этуаль сообщила о том, что информация о приостановке работы ее магазинов в России не является верной. Все магазины принимают посетителей в обычном режиме.

Технологии

  • Деятельность компании Samsung в России не планируют полностью приостанавливать. Сообщается, что в ближайшее время она возобновит свою работу в обычном режиме. Сейчас идет процесс по восстановлению поставок товаров Samsung в РФ. Сервисное обслуживание уже производится в полном объеме. Приложения и сервисы продолжают работу.

Финансовые услуги

  • Клиенты «Тинькофф банк» смогут снять иностранную валюту в банкоматах РФ. Сообщения о том, что такая услуга теперь невозможна, — фейки. Уточняется, что сумма снятых денежных средств не должна превышать 10 тысяч долларов. Остаток суммы можно будет получить в рублях с конвертацией по рыночному курсу в день выдачи.

Аудиторские компании

  • Зарубежные аудиторские компании, в том числе и «Большая четверка», продолжат вести бизнес в РФ в особом статусе. Их российские представительства станут самостоятельными структурами независимо от международной сети. Текущие обязательства компаний останутся в силе

Согласно исследованию сервиса SuperJob, большинство россиян готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе из России. Каждый четвертый россиянин полностью откажется от продукции компаний, которые ушли с российского рынка, даже если они вернутся. 25 процентов опрошенных заявили, что в этом случае будут покупать только то, чему не смогут найти замену среди отечественных аналогов. Продолжит пользоваться товарами и услугами западных компаний лишь каждый третий россиянин.

В четверг, 10 марта, глава организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов сообщил, что McDonald's, IKEA, Apple и другие компании могут быть национализированы в Российской Федерации. Список иностранных компаний, которые можно национализировать из-за прекращения их работы в России, содержит порядка 60 организаций.

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