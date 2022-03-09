Эйфория закончилась, а кризис останется: к чему приведут антироссийские санкции стран Европы

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8 марта цена на газ в Европе на открытии торгов подскочила более чем на 30 процентов по сравнению с 7 марта и стала выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров. И это не предел. То же касается и стоимости нефти — топливо молниеносно дорожает на фоне санкций Запада в отношении России. «Вечерка» выяснила, к чему приведут санкционные «пляски» наших западных «партнеров».

Журналист и политолог Армен Гаспарян подчеркивает: Россия предупреждала, что санкции поставят все страны в невыгодное положение.

— Рост цен на газ вызван совокупностью факторов. Это политические игрища Европейского Союза. С третьим энергопакетом безопасности, с несертификацией трубопровода «Северный поток — 2», с бездумными санкциями и так далее. Когда в России говорили, что санкции ударят по всем, не надо было думать, что кто-то на Западе сможет выйти из этой воды сухим. В Брюсселе не верили. А сейчас они наблюдают рост цен на все. На нефть, на бензин, на газ, на пшеницу, на алюминий.

Политолог уверен: цены будут расти и дальше.

— Чем дальше эта адская пляска с санкциями будет продолжаться, тем больше будут расти цены. Поставки американского сжиженного газа в ЕС никаким существенным образом повлиять на ценник в ЕС не могут.

Он сильно дороже, а кроме того, его запасы неизвестны. В-третьих, система транспортировки отсутствует. И наконец, часть этого самого сжиженного газа американцы сами же покупают в России. Это просто малоизвестный факт, об этом помалкивают. Гаспарян уверен: ЕС ждет тяжелейший экономический кризис.

— Цены на газ потащат за собой все. Это даже выгодно России. Мы будем больше зарабатывать на экспорте.

Бывший министр внутренних дел Украины Виктор Захарченко уверен: больше всего в этой ситуации пока что выигрывают США.

— Европейский рынок сбыта для Штатов очень привлекателен. Борьба за него идет уже не первый год. США сейчас как раз выглядят в очень выгодном свете для Европы.

Во-первых, американцы обещают гарантировать безопасность странам ЕС — посредством своих сил НАТО. И для НАТО они же получают дополнительные деньги со стран-партнеров. И конечно, их интересует рынок сбыта их сжиженного газа — это одно из преимуществ, которое получает Вашингтон в этой большой геополитической игре.

Захарченко считает, что предела росту цен нет.

— Предел наступает тогда, когда для производителей станет бессмысленным покупать такую дорогую энергию. Просто никто не будет выпускать что-то себе в убыток. То есть в долгосрочной перспективе это может больно ударить по европейской промышленности. Если бы ЕС изменил свой подход к «Северному потоку — 2» и санкциям против России, то это, безусловно, могло бы сбить цены.

Виктор Захарченко уверен, что Европа должна прекратить в России видеть врага и угрозу.

— Все это просто надуманная истерия прибалтийских мини-государств. Вместо выстраивания экономических отношений они ударяются в политику. И политика сейчас влияет на ценообразование, а не объективная реальность и экономика. Европа уже сейчас начала осознавать, как дорого заплатит за санкции против России и что придется заново выстраивать нормальные отношения с ней, как с главным поставщиком энергии, так как это лучшая перспектива, чем то, что происходит сегодня.