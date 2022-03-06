«Никакой катастрофы»: IT-специалисты рассказали, чем заменить Microsoft

Фото: Pexels

Американская компания Microsoft решила приостановить продажу своих IT-продуктов и предоставление услуг на территории России. Вполне возможно, что за этим последует и отзыв уже используемых лицензий. О том, повлияет ли приостановка деятельности IT-гиганта на жизнь обычных росийских пользователей и компаний и какие отечественные аналоги уже сейчас можно использовать, — в материале «Вечерней Москвы».

Microsoft действительно уйдет?

В разговоре с «ВМ» исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин подчеркнул, что санкционное давление на нашу страну нарастает, а значит — нужно готовиться к варианту, который предполагает отзыв уже выданных лицензий. При этом, напомнил Лашин, подобная санкция уже применялась.

— В 2020 году Microsoft уже отказалась продавать свою продукцию МГТУ имени Баумана (российский вуз не допустили к участию в тендере — прим. «ВМ»). То есть такие примеры уже были еще до пика информационного и технологического давления на нашу страну, так что не стоит обольщаться, — сказал Лашин.

В свою очередь генеральный директор российской IT-компании «РнД Софт» Роман Забродин рассказал «ВМ», что Microsoft, скорее всего, сохранит поддержку всех купленных в России продуктов. По его мнению, ограничения могут коснуться облачных сервисов, которые работают по подписке — по истечении лицензии очередного продления не последует.

При этом, как отмечает Забродин, ничего смертельного не произойдет даже в случае полного ухода американской корпорации из нашей страны:

— Вот если бы это случилось в 2014 году, тогда бы нас ожидал крах. Сейчас мы уже восемь лет живем под давлением, так что по большому счету ничего смертельного не случится. Конечно, будут некоторые неудобства и шок у тех людей, которые умеют работать только с Microsoft и им придется пересаживаться. Но для этого необходимо запустить образовательные программы, направленные на изучение Linux и пакетов open source (открытое программное обеспечение — прим. «ВМ»).

Чем заменить Microsoft?

Директор АРПП отметил, что Microsoft — это целая экосистема зарубежных программных продуктов, которая включает в себя операционную систему (ОС Windows), систему управления базами данных (Microsoft Access), набор офисных программ (Microsoft Office) и многое другое. По его словам, в настоящий момент ее можно заменить комбинацией совместимых между собой отдельных российских аналогов.

— Реестр отечественного ПО Минцифры насчитывает порядка 13 тысяч программных продуктов, среди них есть ОС — например, ROSA Linux, Astra Linux, «Альта», «РЕД ОС» и другие; офисные программные продукты — «Мой офис», «Р7-Офис»; системы управления базами данных — Postgres Pro, «РЕЛЭКС», «РЕД База» и другие, — рассказал Лашин.

В беседе с «ВМ» исполнительный директор Центра компетенций НТИ «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Алексей Белошицкий обратил внимание, что российские офисные приложения начали активно развиваться еще в 2018–2019 годах. Например, «Мой офис» и «Р7-Офис» как раз и разрабатывались для того, чтобы полностью заменить продукт от Microsoft. Они имеют похожие функционал и интерфейс.

— Начинается импортозамещение офисных приложений преимущественно с государственного сектора, например, с образовательных организаций, организаций здравоохранения и других, бизнес до недавнего времени не спешил переходить на российское. В сегодняшних условиях офисные приложения получат значительный толчок к развитию хотя, на наш взгляд, уже сейчас они выглядят достаточно конкурентоспособно, — полагает Белошицкий.

Что касается операционной системы (ОС), то, как отмечает Забродин, российские компании начали уходить от Windows еще в 2014 году. Многие перешли на российские ОС, разработанные на базе свободно распространяемого ядра Linux.

— Все наши операционные системы на базе Linux. В них линуксовое ядро, а оболочка пользовательская. То есть оболочка варьируется — ее можно написать как угодно. С одной стороны, это плюс, так как можно кастомизировать все под себя, с другой — порой людям тяжело быстро переучиваться, — отметил собеседник «ВМ».

Нужно ли уходить из зарубежных облачных хранилищ?

Ренат Лашин рекомендует обычным пользователям по возможности переходить с зарубежных облачных хранилищ (Google Диск, iCloud, OneDrive) на российские («Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru»). Объясняет он это тем, что в облаке могут храниться персональные данные, а россиянам в нынешних условиях лучше переносить их под юрисдикцию РФ.

Он также напомнил, что в 2015 году в нашей стране вступил в силу закон, согласно которому серверы с персональными данными граждан должны находиться на территории России.

По мнению Романа Забродина, в данный момент переходить на российские облачные хранилища вполне разумно, но куда важнее установить на свои устройства российский антивирус.

— Обязательно нужно иметь российский антивирус — Dr. Web или Kaspersky — на всех своих компьютерах. Особенно с учетом того, что сейчас дедосят* и вирусы накидывают, то есть нападают не только на государство, но и на обычных пользователей, — заключил собеседник «ВМ».

*Дедосить — от англ. DDoS — атаковать систему (сервер, сайт и прочее) до состояния полного или частичного отказа.