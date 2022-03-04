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Компания Microsoft приостановила деятельность на территории России

Виктория Сикерина

Общество
Компания Microsoft приостановила деятельность на территории России
Фото: depositphotos

Американская компания Microsoft решила приостановить продажу товаров и предоставление услуг на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе компании в пятницу, 4 марта.

Уточняется, что причиной такого решения стала ситуация вокруг Украины.

— Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России, — передает ТАСС заявление компании.

До этого немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Уточнялось, что поставки машин в РФ также приостановлены.

Также многие автопроизводители заявили об отказе от поставок в Россию. Речь идет, в частности, о марках Audi, Skoda, Jaguar и Land Rover.

Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль, стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.

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