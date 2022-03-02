Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперты объяснили, стоит ли покупать автомобиль в условиях санкций

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Эксперты объяснили, стоит ли покупать автомобиль в условиях санкций
Фото: Pexels

Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.

— Очевидно, что будет дефицит еще больше. Поэтому в целом, если есть возможность купить, прямо сейчас нужно покупать. Что будет в среднесрочной перспективе, пока никто сказать не готов, — заметил эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что в нынешних условиях машину лучше брать не в кредит: банки будут пересматривать условия договоров в пользу более гибких ставок или просто поднимут их. В случае если без кредита не обойтись, необходимо крайне внимательно читать условия договора, предупредил Гудков.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заметил, что из-за введенных санкций цены на иномарки будут расти.

— Я рекомендую всем покупать сейчас. В связи с санкциями прекращаются поставки микроэлектроники, поэтому любой товар (компьютеры, машины) будет дорожать, их будет оставаться все меньше. А импортные машины неизбежно вырастут в цене, все импортное и технологичное вырастет, — отметил специалист.

Складывающаяся ситуация может привести к появлению в стране большого количества китайских машин, отметили эксперты. Специалисты также заметили, что будет наращиваться и производство отечественных автомобилей.

Многие автопроизводители приняли решение отказаться от поставок в Россию. Речь идет, в частности, о марках Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar и Land Rover.

Читайте также:
Автомобили эксперты Автоэксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте