Эксперты объяснили, стоит ли покупать автомобиль в условиях санкций

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Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.

— Очевидно, что будет дефицит еще больше. Поэтому в целом, если есть возможность купить, прямо сейчас нужно покупать. Что будет в среднесрочной перспективе, пока никто сказать не готов, — заметил эксперт.

Собеседник «ВМ» отметил, что в нынешних условиях машину лучше брать не в кредит: банки будут пересматривать условия договоров в пользу более гибких ставок или просто поднимут их. В случае если без кредита не обойтись, необходимо крайне внимательно читать условия договора, предупредил Гудков.

Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков заметил, что из-за введенных санкций цены на иномарки будут расти.

— Я рекомендую всем покупать сейчас. В связи с санкциями прекращаются поставки микроэлектроники, поэтому любой товар (компьютеры, машины) будет дорожать, их будет оставаться все меньше. А импортные машины неизбежно вырастут в цене, все импортное и технологичное вырастет, — отметил специалист.

Складывающаяся ситуация может привести к появлению в стране большого количества китайских машин, отметили эксперты. Специалисты также заметили, что будет наращиваться и производство отечественных автомобилей.

Многие автопроизводители приняли решение отказаться от поставок в Россию. Речь идет, в частности, о марках Volkswagen, Audi, Skoda, Jaguar и Land Rover.