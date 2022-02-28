Эксперт рассказал, кто из автопроизводителей может уйти с отечественного рынка

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Автоэксперт Петр Баканов рассказал, какие бренды в ближайшее время могут покинуть российский рынок и кто займет их место.

По его словам, в настоящее время сложно прогнозировать ситуацию, можно только высказывать предположения.

— В первую очередь есть риск, что могут уйти марки, не имеющие здесь своего производства. То есть полностью импортные. Хотя мы уже слышим отголоски, что даже часть иностранных автопроизводителей, находящихся внутри страны, начали приостанавливать производство, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

По словам эксперта, российский рынок могут покинуть импортные марки из Западной Европы, Великобритании, Швеции.

Что касается корейских и японских автомобилей, скорее всего, они останутся на российском рынке, возможны только краткосрочные перебои с поставками.

Также эксперт добавил, что последние годы на российском авторынке наблюдалась устойчивая тенденция по увеличению доли китайских производителей. В случае ухода части европейских производителей китайские машины станут еще более популярны у россиян.

Ранее в СМИ появилась информация, что сразу несколько крупных автопроизводителей приняли решение о приостановке поставок в РФ. В частности, речь идет о концернах Audi, General Motors, Volkswagen, Skoda, Jaguar и Land Rover, передает ФАН.

До этого автоэксперт Максим Кадаков раскритиковал идею определять размер штрафов в зависимости от размера машины.