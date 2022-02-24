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Автоэксперт раскритиковал идею определять размер штрафов в зависимости от размера машины

Ирина Игнатенко

Общество
Автоэксперт раскритиковал идею определять размер штрафов в зависимости от размера машины
Фото: Денис Воронин / Агентство городских новостей «Москва»

Автоэксперт Максим Кадаков оценил предложение депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Павла Крупника внедрить систему штрафов за нарушение правил дорожного движения, размер которых будет зависеть от габаритов, укомплектованности и стоимости автомобиля.

Подобную инициативу он считает нецелесообразной, так как устроить страшное ДТП можно на любом автомобиле.

— Устроить страшную аварию можно на любом автомобиле — на том, который ничем не оснащен и весит одну тонну, и на том, который оснащен всем и весит две с половиной тонны, — рассказал он в комментарии RT.

По словам специалиста, помимо массы и укомплектованности автомобиля, на степень тяжести аварии влияет большое количество факторов, например скорость движения и погодные условия. Все зависит от конкретной ситуации, заключил Кадаков.

Ранее автоэксперт оценил планы по созданию платных парковок в спальных районах Петербурга.

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