Автоэксперт оценил планы по созданию платных парковок в спальных районах Петербурга
Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал планы петербургских властей по созданию платных парковок в спальных районах.
Он отметил, что за год оснастить спальные районы платными парковками у властей города вряд ли получится.
— Не уверен, что к 2023 году будут в Калининском и Выборгском районе. Платные плоскостные парковки у нас к 2023 году займут только весь Центральный район и, может быть, часть Адмиралтейского, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».
По словам Попова, оснащать спальные районы платными парковками раньше центральных не планировалось. Это не имеет смысла, так как основные дорожные проблемы сконцентрированы именно в центре города, именно там остро ощущается нехватка парковочных мест.
Ранее глава комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что в 2023 году около 7,5 тысячи новых парковочных мест появится в Выборгском и Калининском районах Петербурга, так как там обустроят платные автостоянки. За этот год планируют расширить платную парковку в Центральном и Адмиралтейском районах, передает «Царьград».
До этого сообщалось, что свыше 90 бесплатных парковок оборудовали для жителей шести районов Москвы.