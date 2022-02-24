Автоэксперт оценил планы по созданию платных парковок в спальных районах Петербурга

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Автоэксперт Дмитрий Попов прокомментировал планы петербургских властей по созданию платных парковок в спальных районах.

Он отметил, что за год оснастить спальные районы платными парковками у властей города вряд ли получится.

— Не уверен, что к 2023 году будут в Калининском и Выборгском районе. Платные плоскостные парковки у нас к 2023 году займут только весь Центральный район и, может быть, часть Адмиралтейского, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

По словам Попова, оснащать спальные районы платными парковками раньше центральных не планировалось. Это не имеет смысла, так как основные дорожные проблемы сконцентрированы именно в центре города, именно там остро ощущается нехватка парковочных мест.

Ранее глава комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что в 2023 году около 7,5 тысячи новых парковочных мест появится в Выборгском и Калининском районах Петербурга, так как там обустроят платные автостоянки. За этот год планируют расширить платную парковку в Центральном и Адмиралтейском районах, передает «Царьград».

До этого сообщалось, что свыше 90 бесплатных парковок оборудовали для жителей шести районов Москвы.