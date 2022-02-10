Свыше 90 бесплатных парковок оборудовали для жителей шести районов Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Центральный административный округ, Таганский район Карта всех событий

В шести районах Москвы оборудовали больше 90 новых парковочных мест с конца декабря 2021 года. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщила пресс-служба Администратора Московского парковочного пространства (АМПП).

— Важно, чтобы приоритет при парковке возле дома оставался у местных жителей. На данный момент в Москве организовано почти 1,5 тысячи парковочных мест только для владельцев резидентных разрешений. Весь список вы можете посмотреть на сайте «Московского паркинга» в специальном разделе, — передает пресс-служба.

Теперь парковочные места доступны для постояльцев районов Таганский, Хамовники, Басманный, Мещанский, Красносельский и Замоскворечье.

Уточняется, что машино-места создаются для собственников парковочных мест при условии, если территория расположена рядом с большим скоплением транспортных средств, включена в платную зону парковки, а у водителей регулярно возникают проблемы при парковке своего автомобиля.

Разрешение на парковочное место для резидентов обуславливается возможностью бесплатной стоянки на платной городской парковке на территории района проживания с 20:00 до 08:00, а при ежегодной оплате в размере трех тысяч рублей, владельцы смогут сделать свой допуск круглосуточным, сообщает АМПП.

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