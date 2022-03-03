Компания Volkswagen Group решила прекратить поставки автомобилей в Россию

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Немецкая компания Volkswagen приняла решение приостановить производство автомобилей на заводах в Калуге и Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в четверг, 3 марта.

В компании уточнили, что поставки машин в РФ также приостановлены.

— Экспорт автомобилей в Россию остановлен с немедленным вступлением решения в силу, — говорится в сообщении концерта в Twitter.

При этом в организации уточнили, что российские сотрудники, работающие в компании, будут получать пособие по неполной занятости.

Against the background of the Russian attack on #Ukraine, #VWGroup has decided to stop the production of vehicles in #Russia (Kaluga, Nizhny Novgorod) until further notice. Vehicle exports to Russia will also be stopped with immediate effect. (1/2) — Volkswagen Group (@VWGroup) March 3, 2022

До этого стало известно, что компания «АвтоВАЗ» перестанет собирать автомобили в Тольятти и Ижевске 5 марта, а также с 9 по 11 марта из-за нехватки запчастей.

Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.