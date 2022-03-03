«АвтоВАЗ» приостановит сборку машин из-за нехватки электронных компонентов

Фото: lada.ru / Пресс-служба АвтоВАЗа

Компания «АвтоВАЗ» перестанет собирать автомобили в Тольятти и Ижевске 5 марта, а также с 9 по 11 марта из-за нехватки запчастей. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили в пресс-службе производителя.

Уточняется, что на период приостановки работы компания частично или полностью сохранит заработную плату своим сотрудникам.

По словам представителей компании, 5 марта будет днем простоя с сохранением зарплаты, а в период с 9 по 11 марта оплата будет предоставляться в размере двух третей от ежемесячного заработка сотрудников, пишет ТАСС.

До этого компания Ford сообщила о приостановке деятельности в РФ из-за ситуации на Украине.

1 марта немецкая компания BMW остановила поставки автомобилей в Россию из-за геополитической ситуации.

Отказ многих компаний поставлять автомобили в Россию приведет к подорожанию тех машин, которые уже есть в стране. При наличии желания и возможности взять автомобиль стоит сделать это в ближайшее время. Такое мнение высказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам заместителя главного редактора издательского дома «За рулем» Никиты Гудкова, скорее всего, машины в России дешеветь не будут.