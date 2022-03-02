Автоконцерн Ford приостановил деятельность в России

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Компания Ford сообщила о приостановке деятельности в РФ из-за ситуации на Украине. Об этом сказано на сайте автоконцерна во вторник, 1 марта.

Там указано, что данная мера вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления. В компании отметили, что проинформировали об этом своих партнеров по совместным предприятиям.

— Мы не ведем значительной деятельности на Украине, но на предприятиях Ford по всему миру работает большое количество украинцев, и мы продолжим поддерживать их в это время, — подчеркнули в автоконцерне.

Ford пожертвует 100 тысяч долларов в фонд помощи Украине Global Giving — для оказания гуманитарной помощи беженцам.

Немецкая компания BMW остановила поставки автомобилей в Россию из-за геополитической ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе организации во вторник, 1 марта.