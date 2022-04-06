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Повторения 90-х годов не будет: эксперты рассказали о ситуации на российском авторынке

Илья Ашуров

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Повторения 90-х годов не будет: эксперты рассказали о ситуации на российском авторынке
Фото: depositphotos

Российский автомобильный рынок переживает не самые лучшие времена. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами, которые рассказали, чего ожидать в будущем и стоит ли в текущий момент покупать новую машину.

Автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заявил «ВМ», что будущее авторынка в стране довольно неопределенное. По его словам, рынок новых авто «обвалился» в марте на рекордные 64 процента. Ситуация на вторичном рынке лучше: там намечается тенденция к снижению цен.

— Из-за безумного роста цен в последние месяцы большое количество потенциальных покупателей просто «отвалилось». Они поняли, что за имеющиеся деньги ничего хорошего купить не смогут. Но вторичный рынок более живой и динамичный, так что смягчение цен в ближайшее время на нем обязательно произойдет, — отметил собеседник «ВМ».

Автоэксперт Дмитрий Славнов также полагает, что спад цен на рынке подержанных авто — дело времени. По его мнению, лихорадка последних полутора месяцев постепенно сошла на нет и начался период стабилизации.

Ситуацию с новыми автомобилями осложняет временный уход иностранных производителей. Оба эксперта отметили, что в настоящее время в России функционируют только четыре завода: Hyundai Motor (марки Hyundai и Kia) в Санкт-Петербурге, «Автодор» (Hyundai и Kia) в Калининграде, «Автофрамос» (Renault) в Москве и Haval в Тульской области.

Собеседники «ВМ» сошлись во мнении, что повторения 90-х годов, когда люди массово «гоняли» автомобили из-за границы, не случится. Это объясняется тем, что европейский рынок для россиян, по сути, закрыт.

Основное направление импорта, как отмечает Славнов, — Китай. Также, по его мнению, стоит ожидать наполнения вторичного рынка праворульными машинами с Дальнего Востока.

В свою очередь Моржаретто обратил внимание на то, что поставки подержанных авто из Японии приостановлены:

— Сейчас продажи не идут. Все японские аукционы прекратили продажу для России, пока не установится какой-то понятный курс доллара. Так что новых поступлений нет.

Моржаретто рекомендует покупать автомобиль при нынешних условиях только в случае крайней необходимости. Потенциальным покупателям важно понимать: в настоящее время на рынке ломовые цены, а что будет в будущем, пока неясно.

Славнов придерживается аналогичного мнения: с покупкой авто стоит повременить.

— Советую подождать как с покупкой новой, так и с покупкой подержанной машины, — говорит он. — Сейчас рынок все еще стабилизируется. Ближе к осени все придет на круги своя.

До этого автомобильный эксперт Вячеслав Субботин рассказал «ВМ», как изменился расчет стоимости ОСАГО в апреле.

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