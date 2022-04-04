«Ездить без аварий почти невозможно»: как изменился расчет стоимости ОСАГО в апреле

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

С 1 апреля в России начали по-новому рассчитывать стоимость полисов ОСАГО. В беседе с «Вечерней Москвой» автомобильный эксперт Вячеслав Субботин высказал мнение, что изменение приведет к удорожанию полисов обязательного автострахования.

Нововведение связано с расширением коэффициента бонус-малус (КБМ). Этот показатель напрямую зависит от аварийности: коэффициент увеличивается, если водитель попадает в ДТП, и уменьшается, если этого не происходит. На КБМ умножается базовая стоимость ОСАГО, в настоящее время она варьируется от 2224 до 5980 рублей. Соответственно, чем КБМ водителя меньше, тем лучше.

Эксперт полагает, что новый расчет КБМ играет на руку страховым компаниям. Теперь вина в ДТП будет стоить дороже, а значит, и доход компаний увеличится:

— Надо понимать, что автострахование — это бизнес, а цель любого бизнеса состоит в максимизации прибыли. Тот бонус-малус, который теперь предлагается, значительно увеличивает стоимость вины в ДТП. В некоторых случаях в два раза.

Сравнение КБМ (Источник - ЦБ РФ) / Фото: Вечерняя Москва

Минимальный КБМ снизился с 0,5 до 0,46, в то же время максимальный увеличился с 2,45 до 3,92.

Несмотря на то, что размер максимальной скидки увеличился, в целом стоимость полисов ОСАГО возрастет, отмечает Субботин. Это связано с тем, что обладателей наименьшего КБМ не так много, а аварии в основном происходят в крупных городах.

— Где у нас основные страховые случаи происходят? В крупных городах: в Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и другие. А ездить в них без аварий почти невозможно. А раз случилась авария, то в ней кто-то виноват. И вот тут уже коэффициент чувствительно вырастает, — объяснил собеседник «ВМ».

Кроме того, при новом расчете на 17 процентов подорожает ОСАГО для водителей без стажа, а для водителей с годом стажа — на 5 процентов, заключил Субботин.

До этого автоэксперт Максим Кадаков рассказал о самых распространенных ошибках российских водителей при обращении в страховую компанию за возмещением ущерба после аварий.