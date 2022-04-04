Автоэксперт рассказал о частых ошибках при обращении в страховую

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Автоэксперт Максим Кадаков рассказал о самых распространенных ошибках российских водителей при обращении в страховую компанию за возмещением ущерба после аварий.

— Ни в коем случае нельзя соглашаться на денежную компенсацию. Ее и раньше не хватало на ремонт автомобиля, поскольку там учитывался износ, а это до 50 процентов стоимости. Сейчас — тем более, поэтому нужно настаивать на ремонте, согласно закону от 2017 года. Ремонт — первоочередное, что должны предлагать страховые компании, а деньги уже в крайнем случае, — пояснил он в комментарии Nation News.

Эксперт напомнил, что весной появился новый справочник автозапчастей, который используют страховые компании при оценке стоимости ремонта. Но в него вошли цены, утвержденные в феврале, а в настоящее время они существенно выросли. В связи с этим крайне важно выбрать верную линию поведения, если возникла необходимость восстановления машины по полису ОСАГО после аварии.

Он также добавил, что продолжаются дискуссии о расширении списка запчастей, которые разрешено применять при «страховом» ремонте. Так, вероятно, у сервисов появится возможность ставить не только неоригинальные запчасти, но и детали с разборок.

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