Автоэксперт назвал способы защиты машины от угона

Фото: Пресс-служба ГИБДД

Блокираторы на руль являются одним из самых эффективных способов минимизировать вероятность угона автомобиля, их стоит использовать в комплексе с GPS-трекерами или другими гаджетами, отслеживающими положение машины. Также можно оформить страховку от угона, если автомобиль относительно новый и распространенный. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора проекта Motor1 Юрий Урюков.

По его словам, стопроцентного варианта защитить машину от угона не существует.

— Это давно известная истина: если заранее запрограммирована охота за конкретным экземпляром, его рано или поздно угонят любым из доступных способов. Найдут слабое место и осуществят задуманное, — отметил собеседник «ВМ».

Эксперт заметил, что наиболее эффективным способом снизить вероятность угона будет комплекс мер: покупка страховки, электронных средств контроля и механических средств защиты.

Среди механических способов защиты самым эффективным считаются блокираторы на руль, уточнил Урюков.

— Не для всех автомобилей они есть, не для всех подходят, но чем больше рубежей защиты, тем лучше. Есть блокираторы на колеса, которыми пользоваться в обычной жизни не очень удобно. Разнообразие существует: некоторые умельцы на машинах старого выпуска могут выкручивать свечу зажигания. Это дедовские методы, которые тем не менее актуальны и не позволяют быстро похитить автомобиль, — отметил специалист.

Автоэксперт заметил, что для дополнительной защиты стоит приобрести GPS-трекер или спутниковую систему слежения. Однако такие системы не работают там, где нет покрытия Cети. Угонщики нередко заранее предусматривают укрытие, которое позволит блокировать сигнал, подчеркнул Урюков.

Собеседник «ВМ» обратил внимание, что охраняемая парковка не всегда снижает вероятность угона.

— Практика показывает, что элемент защиты присутствует только на ведомственных охраняемых парковках. Те же подземные парковки в жилых комплексах, платные парковки в аэропортах и на других территориях, как правило, относятся к декоративным. Охрана там не особо бдительная, она практически не следит за порядком и при серьезной угрозе действовать неспособна, — объяснил специалист.

Как отметил Урюков, угонщикам интересны как дорогие, так и дешевые автомобили. Перед покупкой машины можно изучить рейтинги угоняемых машин, которые есть у крупных страховых компаний: это поможет понять, находится ли автомобиль в группе риска.

Страховать машину от угона выгодно не всегда, резюмировал специалист.

— Если машина старая, стоит изучить тарифы страховых компаний: как правило, на автомобили старше десяти лет тарифы КАСКО такие, что страховать их невыгодно. Проще, если что, купить новый автомобиль на вторичном рынке. Здесь дело даже не в компенсации от угона, а, скорее, в компенсации возможного ущерба. Страховка КАСКО, как правило, в себя включает комбинированное покрытие за ущерб в ДТП и угон. Искать новые запчасти на такой старый автомобиль становится просто невыгодно, поэтому страховщики пытаются откреститься от этого, — отметил эксперт.

Невыгодной может быть и страховка на экзотические модели, которые слабо представлены в России. Страховые компании очень неохотно выдают полисы к этим автомобилям: им непонятны риск угона и сумма возможной компенсации, заключил собеседник «ВМ».