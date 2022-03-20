Франция заморозила активы ЦБ РФ на сумму 22 миллиарда евро

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Французские власти заморозили средства Банка России на сумму 22 миллиарда евро. Об этом в воскресенье, 20 марта, заявил глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

— Мы заморозили активы ЦБ РФ на сумму 22 миллиарда евро, — рассказал он в эфире радиостанции RTL.

Министр добавил, что власти также заблокировали счета частных лиц, попавших под антироссийские санкции, во французских банках на общую сумму 150 миллиардов евро.

Кроме того, на территории государства была заморожена недвижимость на «полмиллиарда евро», которая принадлежит примерно 30 гражданам России.

13 марта глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что из-за санкций заморожены около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ. По словам министра, часть этих средств находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю.

Силуанов заявил, что заморозка валютных счетов ЦБ говорит о желании Запада создать дефолт в России. До этого международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг страны до преддефолтного. Таким образом, западные аналитики полагают, что он почти неизбежен в нашей стране на фоне санкций. При этом само слово «дефолт» вызывает у россиян резко негативные ассоциации с 1998 годом. Возможно ли повторение ситуации 24-летней давности и стоит ли этого опасаться — в материале «Вечерней Москвы».