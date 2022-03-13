Силуанов сообщил о заморозке половины золотовалютных резервов Банка России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ заморожены из-за санкций. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

— Это примерно половина этих резервов, которые у нас были. У нас общий объем резервов около 640 миллиардов долларов, около 300 миллиардов резервов теперь находится в состоянии, в котором мы не можем их использовать, — рассказал он.

По словам Силуанова, часть российских золотовалютных резервов находится в китайской валюте. При этом западные страны сейчас оказывают давление на Китай с тем, чтобы ограничить с ним торговлю.

— Ну, я думаю, что наши партнерские отношения с Китаем позволят все-таки нам сохранить то сотрудничество, которого мы достигли, и не только сохранить, но и приумножить его в условиях, когда западные рынки закрываются, — заявил он в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал происходящее «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется. Понижение рейтинга он связывает с методологией подсчета, которую используют рейтинговые агентства.