«Это беззаконие!»: В МИД осудили идею о передаче замороженных активов Украине

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Реализация инициативы главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля касаемо передачи российских активов Украине является незаконной. Одобрение подобной идеи навредит самим европейцам. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

— Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений, — отметил дипломат.

Он считает, что принятие подобных решений «ударит и по самим европейцам, ударит по современной финансовой системе и подорвет доверие к Европе и в целом к Западу». В заключение Грушко назвал данную тенденцию антироссийской политики «законом джунглей», сообщает РИА Новости.

Напомним, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил изучить вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов для восстановления Украины.

По его словам, проблема финансирования восстановления Украины является одним из ключевых политических вопросов. На данном этапе официальные лица Евросоюза изучают вопрос, поставленный Боррелем.

Помимо этого, в материале «Вечерней Москвы» можно узнать о тех ценностях, которые нарушил Запад, реализуя антироссийскую политику.