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Россия, Москва, Марксистская улица Карта всех событий

Брендовый кошелек и более 200 тысяч рублей украли у девушки в центре Москвы. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 22 мая в полицию поступило заявление от 32-летней женщины. Она рассказала, что накануне проходила обучение в школе на Марксистской улице.

После окончания урока девушка направилась домой. В квартире на Таганской улице она обнаружила, что в рюкзаке отсутствуют кошелек марки Gucci и наличные — 150 тысяч рублей и 1,5 тысячи евро.

Общий материальный ущерб составил 270 тысяч рублей.

По данному факту проводится проверка, резюмировали в ведомстве.

5 мая сообщалось, что мужчина забрал деньги из забытого на улице кошелька и стал фигурантом уголовного дела.