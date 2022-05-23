Момент ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия — 2015» Марией Тугускиной попал на видео

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Россия, Москва, улица Ефремова Карта всех событий

Появилось видео ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия — 2015» Марией Тугускиной. Об этом стало известно в понедельник, 23 мая.

На кадрах видно, что Тугускина сбила школьника, зацепив его задним колесом автомобиля в то время, когда мальчик перебегал дорогу. Ребенок упал с велосипеда.

По предварительным данным, у него травма ноги.

По данным СМИ, после аварии девушка отвезла мальчика домой и вызвала скорую помощь.

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Столкновение произошло на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал. Тугускина заявила, что не увидела школьника, поскольку он неожиданно выскочил, и она не успела среагировать.