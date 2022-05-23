Момент ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия — 2015» Марией Тугускиной попал на видео
Россия, Москва, улица Ефремова Карта всех событий
Появилось видео ДТП с участницей конкурса «Мисс Россия — 2015» Марией Тугускиной. Об этом стало известно в понедельник, 23 мая.
На кадрах видно, что Тугускина сбила школьника, зацепив его задним колесом автомобиля в то время, когда мальчик перебегал дорогу. Ребенок упал с велосипеда.
По предварительным данным, у него травма ноги.
По данным СМИ, после аварии девушка отвезла мальчика домой и вызвала скорую помощь.
Столкновение произошло на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал. Тугускина заявила, что не увидела школьника, поскольку он неожиданно выскочил, и она не успела среагировать.