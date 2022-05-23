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Участница финала «Мисс Россия - 2015» сбила ребенка на пешеходном переходе в центре Москвы

Елена Самойлова
Происшествия
Участница финала «Мисс Россия - 2015» сбила ребенка на пешеходном переходе в центре Москвы
Фото: Telegram / 112
Россия, Москва, улица Хамовнический Вал Карта всех событий

Участница финала «Мисс Россия-2015» Мария Тугускина сбила ребенка в центре Москвы. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», ДТП произошло на пересечении улиц Ефремова и Хамовнический Вал. Тугускина за рулем автомобиля «Range Rover» наехала на десятилетнего мальчика, когда тот пересекал проезжую часть на велосипеде по «зебре».

Девушка заявила, что не увидела школьника, поскольку он неожиданно выскочил, и она не успела среагировать, передает Telegram-канал «112».

В результате аварии мальчик не получил серьезных травм, в настоящее время он находится дома.

13 мая сообщалось, что водитель автомобиля насмерть сбил пятилетнего мальчика в Химках.

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