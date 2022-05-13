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Водитель автомобиля насмерть сбил пятилетнего мальчика в Химках. Об этом в пятницу, 13 мая, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в четверг, 12 мая, на парковке возле торгового центра водитель автомобиля «Сузуки» сдавал назад. Во время движения он наехал на мальчика 2016 года рождения, который вместе с отцом передвигался по краю дороги.

В результате аварии ребенок скончался от полученных травм.

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В отношении мужчины, находившегося за рулем машины, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

В свою очередь Химкинская городская прокуратура организовала проверку по факту гибели ребенка. Это подтвердила руководитель пресс-службы надзорного ведомства по Московской области Наталия Григорьева.

— В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей, — заявила Григорьева.

6 мая стало известно, что девятилетний ребенок попал под колеса автомобиля в Зеленограде.