Водитель автомобиля сбил ребенка на электросамокате в Зеленограде

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, Зеленоград, улица Логвиненко Карта всех событий

В Зеленограде девятилетний ребенок попал под колеса автомобиля, не справившись с управлением электрическим самокатом. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Москве.

По данным ведомства, 5 мая на улице Ловгиненко мальчик передвигался на электросамокате высокой мощности и столкнулся с проезжающим автомобилем «ВАЗ-2114». В результате происшествия пострадавшего госпитализировали с травмами.

— В отношении отца мальчика были составлены административные материалы за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления, а также неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, — отметили в сообщении Госавтоинспекции.

1/3 Фото: Госавтоинспекция Москвы 2/3 Фото: Госавтоинспекция Москвы 3/3 Фото: Госавтоинспекция Москвы

Уточняется, что согласно ПДД РФ, двух- или трехколесное транспортное средство, имеющее электродвигатель мощностью более 0,25 киловатт и менее 4 киловатт, приравнивается к мопедам. А для управления данным видом транспорта (категории «М» — прим. «ВМ») необходимо иметь соответсвующие права.

26 апреля в районе Соколиная Гора под колеса автомобиля «Форд» попала возвращавшаяся из школы 10-летняя девочка. Ребенок пересекал проезжую часть в неположенном месте, не спешившись с самоката. В результате ее доставили в больницу с диагнозом «перелом таза».