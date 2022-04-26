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Водитель автомобиля сбил ребенка на самокате в Москве

Анастасия Колоскова

Происшествия
Водитель автомобиля сбил ребенка на самокате в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Щербаковская улица Карта всех событий

В столичном районе Соколиная Гора водитель иномарки сбил школьницу на самокате. Об этом во вторник, 26 апреля, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

Инцидент произошел на Щербаковской улице. Под колеса автомобиля «Форд» попала возвращавшаяся со школы 10-летняя девочка, которая на самокате пересекала проезжую часть в неположенном месте.

В результате ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом перелом таза. Сотрудники ведомства призвали москвичей обучать детей правильному и безопасному передвижению на самокатах.

— Учите детей переходить дорогу только по пешеходным переходам, только убедившись в своей безопасности и только спешившись с велосипеда или самоката, — говорится в сообщении официального Telegram-канала «Госавтоинспекция Москвы».

Водитель автомобиля сбил ребенка на самокате в Москве Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»

Аналитики Страхового дома ВСК назвали самым травмоопасным средством передвижения велосипед. По данным компании, 70 процентов сообщений о травмах поступает от велосипедистов, 27 процентов — от любителей самокатов и три процента — от тех, кто катается на роликах.

Эксперты считают, что это связано с громоздкостью транспорта, потому что падать приходится с большей высоты и на большей скорости.

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