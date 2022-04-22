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Эксперты назвали самый травмоопасный маломобильный вид транспорта

Юлия Курганова

Общество
Эксперты назвали самый травмоопасный маломобильный вид транспорта
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Велосипед является самым травмоопасным средством передвижения. Об этом сообщили аналитики Страхового Дома ВСК.

По данным компании, 70 процентов сообщений о травмах поступает от велосипедистов, 27 процентов — от любителей самокатов и 3 процента — от тех, кто катается на роликах. Эксперты считают, что это связано с громоздкостью транспорта, потому что «падать приходится с большей высоты и на большей скорости».

Отмечается, что травмы чаще получают мужчины, но самая травматичная группа населения — несовершеннолетние. Самым опасным месяцем для катания считается июнь, потом идут май и июль.

— В 2021 году только за период март-август мы выплатили своим клиентам около 700 тысяч рублей компенсаций по подобным страховым случаям. Страховка способна покрыть стоимость лечения в частной клинике, компенсировать потерю дохода из-за временной нетрудоспособности, — рассказал заместитель генерального директора компании по управлению убытками Артем Король.

Он посоветовал приобрести страховку родителям, чьи дети ведут активный образ жизни, занимаются спортом и катаются на разных видах транспорта, сообщает «Российская газета».

В этом году в Москве станет в полтора раза больше средств индивидуальной мобильности. Еще в 2018 году в столице было 7,3 тысячи прокатных самокатов и велосипедов. При этом в 2021 году количество средств индивидуальной мобильности достигло 32,5 тысячи.

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