Количество средств индивидуальной мобильности в Москве вырастет почти в 1,5 раза

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В этом году в Москве станет в полтора раза больше средств индивидуальной мобильности. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщил первый заместитель руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Роман Латыпов.

— На данный момент три тысячи человек работают в отрасли по прокату самокатов и велосипедов. Очень быстро растет рынок средств индивидуальной мобильности в Москве, — сказал представитель ведомства.

Еще в 2018 году в столице было 7,3 тысячи прокатных самокатов и велосипедов. При этом в 2021 году количество средств индивидуальной мобильности достигло 32,5 тысячи.

По прогнозам департамента, до конца этого года их число достигнет 47,7 тысячи единиц, передает агентство городских новостей «Москва». Также прогнозируется, что в 2022 году число поездок на данном виде транспорта достигнет 15 миллионов.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице начал свою работу городской велопрокат. По его словам, сервис пользуется большой популярностью. В этом году москвичам будет доступно более 7500 велосипедов, включая 500 электрических, и свыше 720 станций. Специалисты осуществили проверку транспорта и начали его расстановку на станциях.