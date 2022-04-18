Сергей Собянин рассказал об открытии городского велопроката

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Власти города объявили о начале работы городского велопроката в столице. Об этом в понедельник, 18 апреля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сервис пользуется большим спросом, поэтому сеть и количество велосипедов постоянно растут. В этом году пользователям «Велобайка» будет доступно больше 7500 велосипедов, включая 500 электрических, и свыше 720 станций, — отметил глава города.

Специалисты проверили и привели в порядок все велосипеды, теперь их расставляют на существующих станциях.

В 2021 году данный объект впервые открылся в Измайлове и районах за МКАД — в Троицке и Зеленограде. В этом году столичные власти планируют открыть больше станций в новых районах, в том числе в Сколкове, написал мэр в своем Telegram-канале.

Также глава города заявил об открытии отремонтированного перехода от Ленинградского вокзала к станции метро «Комсомольская».

По его словам, ремонт перехода является частью большой работы по обновлению ТПУ «Площадь трех вокзалов». Крупнейший в Москве пересадочный узел включает две станции столичного метро, Московские центральные диаметры (МЦД), остановки наземного транспорта и три вокзала.