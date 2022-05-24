В Херсонской области сделают русский язык государственным

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Русский язык наравне с украинским вскоре получит статус государственного в освобожденной от националистов Херсонской области, рассказал во вторник, 24 мая, заместитель руководителя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Чиновник рассказал, что русский язык будет основным для делопроизводства, общения и всех вопросов государственного значения. При этом он заметил, что украинский язык в регионе запрещен не будет.

По словам Стремоусова, обучение в школах и университетах будет проводиться на русском языке, однако по желанию родителей или студентов могут быть организованы также и украинские классы.

— Мы не будем ущемлять ничьих прав. Плюс, у нас в регионе проживает большая община крымских татар. Целесообразность придания статуса государственного крымско-татарскому языку, как это сделано в Крыму, мы предметно обсудим на встрече с общиной, — подчеркнул замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области в интервью РИА Новости.

Кроме того, в Херсонской области с понедельника, 23 мая, официально ввели бивалютную зону.