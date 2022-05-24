Анастасия Ракова рассказала о расширении базы вакансий московской службы занятости

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Центр занятости населения Москвы «Моя работа» и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» подписали соглашение о сотрудничестве, благодаря чему количество вакансий в агрегированной базе центра увеличится до 340 тысяч. Об этом во вторник, 24 мая, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— На сегодняшний день в службе занятости представлена самая большая база вакансий в Москве. Мы работаем не только с собственными источниками, но и агрегируем данные с крупнейших платформ по поиску работы. Сотрудничество с сервисом «Работа.ру» позволит нам расширить базу до 340 тысяч предложений от работодателей и обогатит ее уникальными вакансиями от тех работодателей, которые представлены только в сервисе «Работа.ру», — сказала представитель мэрии.

Благодаря этому горожанам будет предлагаться еще больше разнообразных вариантов трудоустройства, соответствующих их профилю, квалификации, опыту и уровню образования. Вакансии Москвы и Московской области на сервисе «Работа.ру» загружаются в агрегированную базу службы занятости.

На основе информации, полученной путем интервьюирования кандидата, специалисты смогут выстраивать необходимые фильтры. Среди них — уровень желаемой заработной платы, формат, условия и режим работы, приоритетный район трудоустройства, особые потребности соискателя.

В свою очередь директор проектов HR-tech «Работы.ру» Марина Александровская отметила, что глобальная цель сервиса — сделать рынок труда более простым и прозрачным для соискателей и компаний. При самостоятельном поиске работы соискатели могут автоматически переходить на сайт платформы «Работа.ру» и откликаться на подходящие предложения.