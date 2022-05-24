Народный календарь. Что принесет женщине радость и любовь 25 мая
В народном календаре дата получила названия Епифанов день (в честь святителя Епифания), Рябиновка (так как к этому дню обычно зацветает рябина).
Незамужней представительнице слабого пола запрещается носить черные вещи: говорят, что супруг будет старый и она очень скоро станет вдовой. В этот день необходимо надевать красную одежду, таким образом вы привлечете в свою жизнь радость и любовь. Запрещается в этот день употреблять спиртные напитки: темные силы нападут на вас и будут дурманить вам голову, из-за этого человек может натворить или наговорить то, о чем потом будет жалеть.
В этот день нельзя щекотать людей, в противном случае темные силы вселятся в тело того, кого щекочут, и этот человек защекочет своего обидчика до смерти. В этот день лучше избегать таких шалостей.
Приметы погоды:
Ясная утренняя заря — к жаркому, пожарному лету.
Хорошо цветет рябина — к урожаю льна.
Много майских жуков — к засушливому лету.
Рябина поздно расцвела — к поздней и долгой осени.
Соловей всю ночь поет — на хорошую погоду.
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Именины отмечают: Петр, Герман, Денис, Иван, Федор.