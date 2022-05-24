Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В народном календаре дата получила названия Епифанов день (в честь святителя Епифания), Рябиновка (так как к этому дню обычно зацветает рябина).

Незамужней представительнице слабого пола запрещается носить черные вещи: говорят, что супруг будет старый и она очень скоро станет вдовой. В этот день необходимо надевать красную одежду, таким образом вы привлечете в свою жизнь радость и любовь. Запрещается в этот день употреблять спиртные напитки: темные силы нападут на вас и будут дурманить вам голову, из-за этого человек может натворить или наговорить то, о чем потом будет жалеть.

В этот день нельзя щекотать людей, в противном случае темные силы вселятся в тело того, кого щекочут, и этот человек защекочет своего обидчика до смерти. В этот день лучше избегать таких шалостей.

Приметы погоды:

Ясная утренняя заря — к жаркому, пожарному лету.

Хорошо цветет рябина — к урожаю льна.

Много майских жуков — к засушливому лету.

Рябина поздно расцвела — к поздней и долгой осени.

Соловей всю ночь поет — на хорошую погоду.

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Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Народный календарь. Что принесет женщине радость и любовь 25 мая

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