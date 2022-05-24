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Дмитрий Певцов предрек Анне Нетребко «незавидную судьбу»

Анастасия Колоскова
Общество
Дмитрий Певцов предрек Анне Нетребко «незавидную судьбу»
Фото: Кирилл Журавок

Актер, музыкант, депутат Госдумы Дмитрий Певцов высказался относительно оперной певицы Анны Нетребко, оскандалившейся из-за своей позиции относительно ситуации на Украине.

Артист выразил сожаление, что в России больше не будут работать покинувшие родину выдающие мастера, к числу которых он отнес и оперную диву.

— Жалко Анну Нетребко, которая является звездой мировой величины. Она сделала свой выбор в пользу остаться там. И я понимаю, что судьба ее в дальнейшем будет незавидной. Ее в покое не оставят. Заставят подписываться еще под более худшим. Всю оставшуюся жизнь она будет обязана подписываться в ненависти к России, — заявил Певцов в интервью проекту «Эмпатия Манучи» на хостинге YouTube.

Депутат прокомментировал не только поведение покинувших Россию деятелей культуры, но и высказался о людях творческих профессий в целом. Певцов считает, что подобные люди думают лишь о себе и им не интересна родина.

Актер уверен, что инфантилизм мешает творческим людям полноценно воспринимать действительность. Именно такая черта заставляет артистов идти вразрез с политикой своей страны. По мнению Певцова, подобное поведение нельзя назвать предательством.

Опера Дмитрий Певцов Певцы
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