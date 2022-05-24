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Дикие птицы вернулись домой после реабилитации

Наталья Тростьянская
Общество
Дикие птицы вернулись домой после реабилитации
Глава природоохранного ведомства столицы Антон Кульбачевский выпускает на волю серую неясыть / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

24 мая руководитель столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский выпустил 12 птиц в дикую природу. Теперь они будут жить на территории орнитологического заказника «Поляница». Он находится в районе деревни Безобразово в Новой Москве.

Луга, окруженные зарослями березняка, усыпаны желтыми лютиками, одуванчиками и сурепкой. Глава департамента, окидывая взглядом поляну, которую выбрали для важной миссии, отмечает, что птицам тут будет вольготно. И корма много, и мест для гнездования, и водоемы рядом.

— Все птицы, которых мы сегодня выпускаем, попали к нам по обращениям москвичей, — сказал Антон Кульбачевский. — В Центре реабилитации им оказали необходимую помощь и подготовили к жизни в естественных условиях. Есть определенные программы, которые помогают птицам восстановить инстинкты, например охоты.

Первым на волю выпустили ястреба-тетеревятника. Ему уже не терпелось расправить крылья. В Центр реабилитации он попал год назад. Запутался в проводах линии электропередачи и повредил крыло. Специалисты, ухаживая за птицами, придерживаются принципа минимального контакта. Иногда это непросто: некоторые, как ворон, попадают в центр совсем малышами. Но и в таком случае птице стараются создать условия, максимально приближенные к естественным. Выйдя из переноски, ворон с интересом посмотрел на журналистов, но задерживаться не стал, улетел.

Также на волю выпустили сов-неясытей и чеглоков. Уютный прудик подобрали для пары крякв и семейства огарей. Мама, папа и шестеро птенцов попали в центр накануне: в департамент позвонили из посольства Афганистана и попросили позаботиться о красных утках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Бурмистров, начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— На природных территориях ТиНАО мы выпускаем зверей и птиц, которые обитают в средней полосе России. Остальные остаются в Центре реабилитации, пока мы не найдем для них новый дом

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