Как сэкономить на автомобильном масле

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Для качественной работы двигателя необязательно заливать самое дорогое масло, которое продается на рынке, а достаточно выбрать подходящий по характеристикам продукт. При этом не стоит экономить на масле, откладывая время его замены. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Кирилл Бревдо.

Он отметил, что вместо оригинального масла можно залить более дешевый аналог, который похож по своим характеристикам.

— Надо понимать, какое масло имеет допуск для использования в моторе того транспортного средства, которое вы собираетесь обслуживать, и выбрать менее известный бренд. Такое масло стоит дешевле, чем оригинальное, но по характеристикам и по допуску имеет право быть залитым в мотор. Если речь идет не о совсем новой и не очень технически продвинутой машине, нужно знать, какой тип масла использовался в оригинальной поставке. Если там синтетика, то надо взять другую синтетику, которая подходит по показателям вязкости: например, 30W или 40W, — объяснил эксперт.

Не стоит экономить, заливая в двигатель неподходящее масло: так можно загубить мотор, отметил специалист. Подобный подход допустим, только если необходимо срочно куда-то доехать. Однако даже в экстренном случае не стоит смешивать минеральное масло с синтетическим, уверен собеседник «ВМ».

Плохим вариантом для экономии будет и увеличение интервала замены масла, подчеркнул Бревдо.

— Если машина используется в городе, условия эксплуатации считаются более суровыми, чем где-то за городом. Поэтому не стоит экономить на масле для городской машины, попросту реже его меняя. В городе, наоборот, рекомендуется менять масло чаще. Если заявлен межсервисный интервал в 15 тысяч километров, то можно после половины указанного пробега поменять масло, не производя ТО в полном объеме. Достаточно поменять масло и фильтр, — заключил эксперт.