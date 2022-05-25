Астролог подготовила любовный гороскоп на июнь для всех знаков зодиака

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Астролог Елена Егорова рассказала, какие события на любовном фронте ждут представителей каждого знака зодиака в первый месяц лета.

Так, для Овнов начало лета будет крайне удачным. Тех, кто находится в отношениях, ждет новый этап развития. Это может быть предложение руки и сердца, новости о беременности или рождении ребенка. Представители знака, которые состоят в браке, могут рассчитывать на приятный подарок. Свободным Овнам месяц принесет судьбоносное знакомство.

Тельцы в июне столкнуться в непростым выбором. С одной стороны они готовы к развитию или появлению отношений, а с другой — не уверены уверенности в правильности решения. Представителем этого знака стоит дать партнеру второй шанс перед тем, как окончательно обрубить отношения. Тельцы будут действовать с позиции разума и логики, не позволяя эмоциям влиять на решения.

Не обремененные отношениями Близнецы получат шанс встретить любовь. Для поиска второй половинки идеально подойдут компания друзей, вечеринка или обучающие курсы. Тех, кто уже в браке ждет удачный период, полный любви и радости. Возможно празднование свадьбы детей или родственников.

Мечты Раков могут осуществиться в июне, для этого нужно лишь сделать первый шаг. Вероятно появление в семье ребенка. Июнь будет наполнен эмоциями, приятными чувствами и заботой. Возможно путешествие или получение приглашения на праздник. Одиночки могут встретить избранника на празднике или в компании друзей.

В июне Львы окунутся в рабочие дела и обучение, однако оставят место и для чувств. Их ждет настоящий праздник в приятной компании единомышленников. Некоторых представителей знака могут узнать о прибавлении в семье или отметят помолвку.

Вначале лета Девам нужно быть готовыми к значимым переменам. Если в вашем поле зрения есть интересный человек, стоит продумать стратегию дальнейших действий. Месяц не подходит для необдуманных поступков и спешки в отношениях. Доверьтесь разуму, прислушиваясь к чувствам и желаниям. Несвободным представителям знака потребуется отдых. Сейчас нужно обратить внимание на здоровье свое и партнера.

Весам захочется отказаться от того, что утратило смысл и больше не приносит приятных эмоций, в том числе от отношений. Стоит помнить, что все перемены к лучшему. Время подходит для личной реализации. В июне представители этого знака получат кучу возможностей, чтобы сменить деятельность или начать новый проект.

Скорпионам начало лета может принести сюрпризы. Им стоит иметь запасной план на случай непредвиденных событий. Отношения с партнером накалятся до такой степени, что дело может дойти до скандала или расставания. Некоторые представители этого знака попадут в любовный треугольник.

В июне Стрельцы застрянут в собственных в иллюзиях и мечтах. Стоит разумно оценить ситуацию. Отрицание неизбежного, завышенные ожидания и манипуляция сознанием нужно запереть в черный ящик. Также важно в это время не злоупотреблять алкоголем. Сняв розовые очки, представители этого знака смогут начать счастливые отношения с партнером из прошлой жизни.

Козероги решат уединиться и поразмышлять. Их не будет тянуть к новым знакомствам. Месяц может принести победу в конкурсах и соревнованиях. Привлекательность представителей этого знака увеличится, однако им удастся сохранить эмоциональное спокойствие. Отношения в паре, могут стать прохладнее, так как Козероги больше зациклятся на личных делах.

Свободные Водолеи смогут встретить любовь при загадочных обстоятельствах. Кого-то из них ждет предложение руки и сердца, о котором они не станут распространяться. Состоящие в отношениях представители знака испытают вспышки ревности и обиды на партнера. Помощь в разрешении трудностей может оказать психолог.

Рыб ожидают радость и счастье. Вероятна покупка недвижимости или рождение ребенка. Однако у них могут закрадываться подозрения относительно партнера. Не нужно верить сплетням и ввязываться в интриги и провокации. Стоит обратить внимание на здоровье, так как вероятно медицинское вмешательство, пишет Life.ru.