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«Леди нашего времени»: самые яркие активистки центров московского долголетия

Василий Плиткин
Город
«Леди нашего времени»: самые яркие активистки центров московского долголетия
Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

Самоорганизованные клубы центров московского долголетия — это в первую очередь отличная возможность для горожан старшего возраста отдохнуть, с удовольствием провести досуг и пообщаться с единомышленниками. Некоторые объединения имеют строго одну направленность: спортивную, творческую или образовательную. Но есть также клубы, на встречах которых просто учатся любить жизнь и видеть новые возможности в самореализации. Один из них — клуб «Леди нашего времени» Центра московского долголетия «Братеево».

Направление объединило представительниц прекрасного пола. Здесь они общаются, занимаются спортом, рукоделием, кулинарией, узнают больше о моде и устраивают настоящие дефиле.

Лидер клуба — Лидия Булатова, уникальная женщина, одна из самых ярких и харизматичных активисток центра. Она выросла в семье военных, и вся ее жизнь была связана со службой. Но уже в зрелом возрасте Лидия Эдуардовна решила кардинально все поменять: вышла на подиум и погрузилась в яркий мир моды, где смогла почувствовать себя настоящей леди.

— Перед нами открыто множество дорог в самых разных направлениях! Присоединившись к проекту, мы получили возможность петь, заниматься спортом, танцевать, изучать иностранные языки, историю искусства, рисовать и даже выйти на подиум! Не надо бояться что-то менять в жизни. Нужно идти за мечтой, верить в себя — тогда все обязательно получится, — говорят активисты клуба.

В октябре 2021 года открылся ЦМД «Братеево», в это же время появился и самоорганизованный клуб «Леди нашего времени». Мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин присутствовал на торжественном открытии центра и смог лично познакомиться со столь необычным направлением и его яркими участницами.

«Леди нашего времени» — очень разносторонний клуб, в рамках которого шьют, готовят блюда для здорового питания, создают праздничный декор для дома и украшения для себя, осваивают гаджеты, играют в настольные игры, изучают кастомайзинг, ухаживают за собой и занимаются спортом. Также участницы иногда просто собираются вместе, чтобы пообщаться, обсудить важные жизненные вопросы, зарядиться поддержкой и положительной энергией.

«Леди нашего времени»: самые яркие активистки центров московского долголетия Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы

— Мы учимся друг у друга. Клуб объединил очень одаренных участниц, которые обладают столькими знаниями и умениями, что их хватит еще на множество предстоящих встреч. А впереди у нас большие планы. Будем двигаться дальше, приглашать интересных людей, посещать концерты, кинотеатры, фестивали. Наш клуб создан в основном для того, чтобы напомнить женщине, что она прекрасна в любом возрасте. Жизнь состоит не только из будней, всегда можно найти повод, чтобы достать из шкафа нарядное платье, красивые туфельки, сделать макияж, прическу и выйти в свет, чувствуя себя красавицей и настоящей леди, — рассказывает Лидия Булатова.

В клубе есть устав и поддерживаются четкие, но необременительные правила. Каждая встреча для участниц как праздник: благодаря идее ввести тематический дресс-код, активистки готовятся к встречам, подбирают соответствующие наряды или аксессуары, а после дарят друг другу искренние комплименты за проделанную работу. Это создает поистине праздничную и легкую атмосферу.

А еще все участницы клуба поддерживают здоровый образ жизни, с удовольствием занимаются спортом и придерживаются принципов правильного питания.

Сама Лидия Булатова является для них настоящим лидером и вдохновляющим примером. Поэтому, когда стартовал общегородской конкурс «Лидер клуба — 2022», сомнений в том, чтобы принять в нем участие, у активистки не было. В рамках конкурса она с удовольствием рассказывает о себе и об участницах направления, делится планами на ближайшее будущее и заряжает всех невероятной энергией. Лидия уже провела открытую встречу в клубе, познакомила с проектом новых гостей центра, побывала в гостях у других клубов. Обо всех конкурсных заданиях она с удовольствием делится в своих социальных сетях. Сегодня участница уже стала призером серебряного уровня состязаний и не собирается останавливаться на достигнутом.

Присоединиться к центрам московского долголетия просто: нужно лишь посетить любое из действующих клубных пространств, познакомиться с их деятельностью и выбрать себе занятие по душе.

Подробную информацию о проекте вы можете найти на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы, на портале «Я дома», а также позвонив по телефону единой справочной службы +7 (495) 870-44-44.

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