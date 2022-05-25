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Психолог рассказал, почему снятся кошмары и как от них избавиться

Анастасия Колоскова
Общество
Психолог рассказал, почему снятся кошмары и как от них избавиться
Фото: Pixabay

Психолог Александр Коридзе рассказал, что может стать причиной ночных кошмаров, и объяснил, как с ними справиться.

Среди причин страшных снов он назвал серьезные жизненные ситуации, которые давят на психическое состояние человека, стресс, а также такие болезни, как посттравматическое стрессовое расстройство, биполярное расстройство, депрессия или шизофрения.

По словам эксперта, кошмары по ночам могут также провоцировать некоторые медицинские препараты, проблемы с сердечно-сосудистой системой, переедание перед сном или просмотр фильмов ужасов.

Коридзе порекомендовал разобраться с типом своего кошмара. Например, если героем сна становится конкретный человек, то стоит с ним связаться, чтобы удостовериться в его здоровье. При отсутствии такой возможности можно представить разговор с ним.

Также психолог назвал эффективным метод психотерапии Френсина Шапиро.

— Для этого нужно просто представить объект, который вас тревожит, и начать определенным образом двигать глазами, — пояснил он.

Справиться со страшными сновидениями помогут физические упражнения или хобби, которые снизят уровень стресса, отслеживание тревожных мыслей, соблюдение режима сна и исключение переедания накануне отхода в кровать, пишет Pravda.ru.

Ранее психолог Александр Дэнверс рассказал, что существенно снизить уровень тревожности поможет отказ от соцсетей.

Сон ночные кошмары Психология
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