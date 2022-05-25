Эндокринолог рассказала, какие болезни провоцирует хронический стресс

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Гормон стресса кортизол оказывает негативное влияние на состояние организма. Об этом рассказала эндокринолог Алена Барредо.

По ее словам, кортизол запускает реакции, для урегулирования которых требуется много ресурсов. В частности, гормон повышает давление и уровень сахара, чтобы синтезировать энергию.

При затяжном стрессе организму грозит опасность, так как на фоне повышенного кортизола разрушаются белки, что приводит к стабильно высоким уровням сахара и холестерина. В ответ организм активно вырабатывает инсулин, чтобы погасить опасный уровень сахара, следствием чего могут стать лишние килограммы.

Эндокринолог добавила, что кортизол провоцирует спазм сосудов, из-за чего увеличивается риск болезней сердца и сосудов. Кроме того, при высоком кортизоле снижается синтез гормона щитовидной железы, а также страдает желудочно-кишечный тракт и половое влечение, так как снижается выработка тестостерона и эстрогена.

— Гормоны, которые в большей степени отвечают не только за репродуктивную функцию, но и за эластичность сосудов, за хорошее давление. Если будут снижены эстрогены, то опять же повысится давление, и вот патологический круг замкнулся, — цитирует Барредо Пятый канал.

Также стресс делает человека раздраженным. Это происходит из-за снижения гормона прогестерона на фоне высокого кортизола, заключила специалист.

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