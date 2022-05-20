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Психолог объяснила, как быстро справиться со вспышками гнева

Анна Михалюк
Общество
Психолог объяснила, как быстро справиться со вспышками гнева
Фото: pixabay.com

Клинический психолог, кандидат психологических наук Полина Тур рассказала о техниках, которые помогут справиться со вспышками агрессии.

Первая техника называется «Стоп». Задача человека замедлиться любыми путями и постараться усмирить свое эмоциональное состояние.

— Быстрее всего можно это применять через тело. Во-первых, нужно замереть, если чувствуете, что сейчас взорветесь. Нужно сесть, перенести фокус внимания на стопы, на ноги, как они соприкасаются с полом. Нужно начать глубоко вдыхать и медленно выдыхать. Эффективным будет квадратное дыхание. Мы даем организму сигнал, что мы в безопасности, — рассказала психолог в интервью для Youtube-канала RTVI.

Во-вторых, можно в моменте попытаться сконцентрировать свое внимание на чем-то другом. При технике «Дай пять» нужно сфокусироваться на нескольких ощущениях и предметах.

— Первый раз ты должен замолчать и услышать в пространстве хотя бы пять звуков. И ты волей-неволей начинаешь успокаиваться. После этого фокус внимания переносится на себя и свои ощущения. Тут задача понять, что происходит внутри, и определить тоже пять чувств. После этого нужно найти пять предметов красного цвета в окружающем пространстве. Мы пытаемся замедлиться, чтобы не взорваться, — объяснила эксперт.

Также существуют и другие SOS-техники, которые направлены на то, чтобы сместить внимание и ощущения тела на что-то другое. По словам психолога, можно умыться ледяной водой или съесть что-нибудь кислое.

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