Психолог дал советы, как пережить кризисные времена

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Семейный психолог, доктор культурологии Андрей Зберовский дал советы, как пережить кризисные времена и справиться с проблемами.

Во-первых, по словам специалиста, в трудные времена самое главное — сохранить здоровье, поэтому надо заниматься спортом, физической культурой, делать утреннюю зарядку, придерживаться здорового питания, совершать ежедневные прогулки.

Во-вторых, стоит переключить внимание на работу, это позволит обеспечить стабильный доход.

В-третьих, нужно укреплять отношения с друзьями, родными, знакомыми. Такие люди могут в трудный момент жизни подставить плечо, выслушать, помочь советом.

В-четвертых, стоит проявить такое качество, как гибкость. Нужно искать новые варианты, альтернативу.

В-пятых, в самое трудное время стоит находить место для чувства юмора. Это может отвлечь от самых мрачных мыслей, передает «360».

Психолог-консультант, автор практик по оздоровлению, писатель Ирина Владимировна Крохмаль отметила, что в современном мире растет число людей, которые жалуются на повышенную тревожность. Это происходит по ряду причин.