Психолог пояснила, почему люди все чаще жалуются на повышенную тревожность

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Психолог-консультант, автор практик по оздоровлению, писатель Ирина Владимировна Крохмаль отметила, что в современном мире растет число людей, которые жалуются на повышенную тревожность. Это происходит по рядку причин.

— Сейчас очень много информации, которая буквально окружает нас и оказывает влияние на человека, это санкции, курс доллара, цены на продукты, политическая ситуация и многое другое. Все это прямо или косвенно воздействует на человека и понижает его эмоциональный и физический уровень, — отметила она в комментарии argumenti.ru.

Нестабильное психологическое состояние может оказать негативное воздействие и на физическое здоровье человека.

По словам эксперта, в зоне риска может оказаться любой орган человека наиболее уязвимый с точки зрения конкретной физиологии — начиная от мозга и заканчивая конечностями, руками или ногами.

В связи с этим при появлении психологических проблем эксперт посоветовала обратиться за помощью к медицинским специалистам.

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