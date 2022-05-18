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Невролог объяснил вред чтения негативных новостей перед сном

Ирина Игнатенко
Общество
Невролог объяснил вред чтения негативных новостей перед сном
Фото: Pexels

Врач-невролог Серго Центерадзе объяснил, почему вредно читать плохие новости в большом количестве, особенно перед сном. Специалист предупредил об угрозе развития хронической болезни.

Он отметил, что в настоящее время многие люди продолжают мониторить новости в течение суток. Переизбыток информации мешает многим людям трезво оценивать происходящее.

По словам эксперта, переизбыток плохих новостей, особенно перед сном, больше ударяет по тем людям, у которых и без того есть склонность к нарушениям сна. Из-за негативной информации они будут засыпать дольше, а качество сна будет снижаться.

— У впечатлительных, эмоциональных людей, чаще у женщин, перед сном после укладывания в постель наблюдается переживание тревожных мыслей до момента засыпания. Поэтому время засыпания откладывается, происходят частые пробуждения. Если это случается часто, такие люди с большой долей вероятности заболеют уже хронической бессонницей, — отметил он в комментарии Царьграду.

Люди регулярно сталкиваются с ночной бессонницей, из-за которой их состояние заметно ухудшается. Однако с проблемой можно справиться, если соблюдать несколько простых правил, которые раскрыла сомнолог Ханна Шор.

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