Сомнолог объяснила, как поздний ужин влияет на бессонницу

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Люди регулярно сталкиваются с ночной бессонницей из-за которой их состояние заметно ухудшается, однако с проблемой можно справиться, если соблюдать несколько простых правил. Об этом сообщила сомнолог Ханна Шор.

— Всего одна ночь плохого сна может серьезно повлиять на уровень концентрации, скорость реакции, память и способность мозга сохранять и извлекать информацию, — сказала специалист.

По ее словам, справиться с бессонницей человек может, отказавшись от ужина в позднее время. Также следует ограничить потребление алкоголя и использование гаджетов перед сном. Для того, чтобы справиться с утренней усталостью, Шор рекомендует выпить кофе и потратить немного времени на зарядку и прогулки по утрам, передает New Inform.

До этого доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов поделился эффективными техниками, которые помогут в процессе засыпания. По словам врача, матрас, на котором спит человек, должен быть удобным. Нижний слой должен фиксировать тело, а верхний — повторять все его изгибы, быть мягким или полумягким.

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева рассказала, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары. По ее словам, детям кошмары снятся после просмотра фантастических картин — кино, мультфильмов или роликов, где присутствуют пугающие элементы или сцены насилия.