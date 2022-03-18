Врач-сомнолог Царева рассказала, о каких болезнях предупреждают ночные кошмары

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Кошмарные сновидения в ночное время суток могут свидетельствовать о наличии заболеваний внутренних органов или психических расстройств. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила врач-сомнолог и невролог Елена Царева.

По ее словам, детям кошмары снятся после просмотра фантастических картин — кино, мультфильмов или роликов, где присутствуют пугающие элементы или сцены насилия.

— Дело в том, что дети очень впечатлительны и просмотренный контент тут же отражается на снах. Отсюда и возникает страх засыпать с закрытой дверью или оставаться одному в комнате, — пояснила специалист.

У взрослых и пожилых людей, по словам Царевой, ночные кошмары связаны с состояния здоровья и психики.

— Если взрослому снится кошмар — это может быть отражением состояния его внутренних органов, которые сигнализируют о сбое в системе, — рассказала сомнолог. — Дело в том, что одна из теорий сна — висцеральная, то есть в период засыпания мы получаем сигналы от организма в мозг, и это отражается уже во снах.

Так, если у человека нарушено дыхание и он начал во сне испытывать дефицит кислорода, ему непременно будет сниться, будто кто–то его душит. При больном сердце, уточнила врач, тоже может возникнуть одышка во время сна, а человеку будет казаться, что он убегает от монстра или борется с кем-то.

Не последнее влияние на сновидения оказывает психическое здоровье. Если оно нарушено, то организму не удается восстановиться во время отдыха, а повышенная тревожность при расстройствах приведет к обрывистому сну и к пресловутым ночным кошмарам, заключила спикер.