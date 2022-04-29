Сомнолог назвал эффективные техники, которые помогают быстрее заснуть

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Доктор медицинских наук, сомнолог Роман Бузунов поделился эффективными техниками, которые помогут в процессе засыпания.

— Три секунды длится вдох, потом на семь секунд нужно задержать дыхание и на восемь секунд можно произвести медленный выдох. Когда вы повторяете какое-то действие и контролируете его на счет, мозг тогда расслабляется, — сказал эксперт в интервью для YouTube-канала «А, поговорить?».

Еще одна техника — прогрессивная мышечная релаксация, при которой человек, лежа в кровати, напрягает и расслабляет мышцы тела. Это необходимо делать несколько раз подряд. Таким образом, мышечное расслабление приводит в расслабленное состояние и мозг.

— Еще мне нравится техника «Наполеон» — это откладывание всех своих дел на будущее. Наполеон, когда засыпал, представлял комод с пустыми ящиками и сверток с написанными делами. Он клал сверток в этот комод, закрывал его и говорил: «Я подумаю об этом завтра». То же самое нужно проделать со своими мыслями, — порекомендовал эксперт.

По словам врача, матрас, на котором спит человек, должен быть удобным. Нижний слой должен фиксировать тело, а верхний — повторять все его изгибы, быть мягким или полумягким.

Голливудская актриса Дженнифер Энистон рассказала, что в течение длительного времени испытывала проблемы со сном и даже страдала лунатизмом. Трудности с засыпанием впервые она испытала в 30-летнем возрасте.