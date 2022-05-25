Московские врачи вылечили 359 человек от коронавируса за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 359 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 25 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровело более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 370 новых случаев заражения ковидом.

Фото: Telegram / Оперштаб Москвы

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 137 человек. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 75 пациентов, а 17 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Напомним, что за прошедшие 24 часа в 85 регионах России выявили 4580 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За прошедший день в РФ от ковида скончались 93 гражданина, еще 2503 пациента были госпитализированы в медицинские учреждения.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова рассказала о возможном росте доли «дельта»-штамма коронавируса в случае уменьшения плотности иммунитета в стране.