Попова: Доля дельта-штамма коронавируса в России может вырасти

Фото: Пресс-служба Совфеда

Доля дельта-штамма коронавирусной инфекции на территории России может вырасти, если иммунитет к нему будет ослабевать. Об этом в понедельник, 23 мая, рассказала глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) Анна Попова.

Отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС, глава российского ведомства отметила, что это возможно. По словам Поповой, плотность иммунитета на территории страны в данный момент достаточная, чтобы вышеуказанный штамм не проявлялся.

По информации надзорного ведомства на минувший вторник, 17 мая, в России 99,24 процента случаев коронавируса приходится на штамм «омикрон», а лишь 0,3 процента — на дельта-штамм.

В минувшую пятницу, 20 мая, иммунолог Николай Крючков рассказал, что россияне пережили в начале этого месяца «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции, поэтому до конца лета не стоит ожидать серьезных всплесков заболеваемости COVID-19. При этом он отметил, что развитие событий зависит от того, появится ли новая разновидность коронавируса.