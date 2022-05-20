Иммунолог рассказал, вырастет ли заболеваемость коронавирусом осенью

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Россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции, до конца лета не стоит ожидать больших всплесков заболеваемости. Об этом сообщил иммунолог Николай Крючков.

— Ближайший наиболее опасный период – это с середины сентября, то есть, начиная с осени. В это время сойдется вместе много проэпидемических факторов. Вероятность новой волны довольно высокая, — отметил он в комментарии НСН.

При этом он отметил, что развитие событий зависит от того, появится ли новая разновидность коронавирусной инфекции.

Он также добавил, что сейчас в России низкие темпы вакцинации, что ведет к снижению коллективного иммунитета. Он призвал не забывать о необходимости ревакцинации в установленный срок, так как вирус пока еще представляет опасность, особенно для пожилых людей.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонной инфекции, ОРЗ, эпидемический процесс коронавируса SARS-CoV2 может активизироваться осенью, передает издание argumenti.ru.

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