Востоковед назвал причины вспышки коронавируса в КНДР

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Одной из причин вспышки COVID-19 в Северной Корее может быть открытие торговых границ с Китаем. Об этом рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Александр Жебин.

Эксперт отметил, что на протяжении двух лет страна отказывалась от международной помощи в борьбе с COVID-19. Пхеньян не выражал заинтересованности ни в поставках вакцин, ни в медикаментах для лечения болезни. Власти страны выбрали свой путь борьбы с эпидемией и старались не допустить попадание вируса на территорию страны, но избежать этого не удалось.

Жебин добавил, что в настоящее время очень важно, как власти будут бороться со вспышкой. Сейчас вводятся ограничительные меры и карантин. Также власти, по словам эксперта, будут ориентироваться на опыт соседних стран, передает ФАН.

Накануне за сутки в КНДР выявили более 392 тысяч человек с высокой температурой, восемь пациентов скончались. Общее число заболевших в стране превысило 1,213 миллиона, передает RT.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу, 14 мая, назвал вспышку коронавируса в стране «крупным потрясением».