Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Востоковед назвал причины вспышки коронавируса в КНДР

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Востоковед назвал причины вспышки коронавируса в КНДР
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Одной из причин вспышки COVID-19 в Северной Корее может быть открытие торговых границ с Китаем. Об этом рассказал руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока (ИДВ) РАН Александр Жебин.

Эксперт отметил, что на протяжении двух лет страна отказывалась от международной помощи в борьбе с COVID-19. Пхеньян не выражал заинтересованности ни в поставках вакцин, ни в медикаментах для лечения болезни. Власти страны выбрали свой путь борьбы с эпидемией и старались не допустить попадание вируса на территорию страны, но избежать этого не удалось.

Жебин добавил, что в настоящее время очень важно, как власти будут бороться со вспышкой. Сейчас вводятся ограничительные меры и карантин. Также власти, по словам эксперта, будут ориентироваться на опыт соседних стран, передает ФАН.

Накануне за сутки в КНДР выявили более 392 тысяч человек с высокой температурой, восемь пациентов скончались. Общее число заболевших в стране превысило 1,213 миллиона, передает RT.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу, 14 мая, назвал вспышку коронавируса в стране «крупным потрясением».

Здоровье Коронавирус КНДР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте