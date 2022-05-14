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Лидер КНДР заявил, что страна столкнулась с крупнейшем потрясением в истории из-за COVID-19

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
В мире
Лидер КНДР заявил, что страна столкнулась с крупнейшем потрясением в истории из-за COVID-19
Фото: Cкриншот с YouTube / Bloomberg TV Markets and Finance

Лидер КНДР Ким Чен Ын в субботу, 14 мая, назвал вспышку коронавируса в стране «крупным потрясением».

Отмечается, что медики зафиксировали 21 новый летальный случай из-за COVID-19 в стране, общее число умерших достигло 27.

— Распространение зловредной инфекции можно назвать крупным потрясением со времен основания республики, — отметил Ким Чен Ын на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, где обсуждались меры по борьбе с коронавирусом.

По его словам, преодолеть коронавирусную инфекцию возможно, если усилить противоэпидемическую борьбу и поддерживать строгие карантинные меры, передает ТАСС.

10 мая основатель американского технологического гиганта Microsoft Билл Гейтс заявил, что заразился коронавирусной инфекцией. Он также отметил, что полностью вакцинирован от коронавируса и получил бустерную дозу одной из вакцин.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что «Стелс-омикрон» (BA.2) является самым заразным вариантом COVID-19 за всю пандемию.

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